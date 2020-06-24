أستاذ موارد مائية يحذر: ملء خزان سد النهضة قد يصل لـ74 مليار متر مكعب

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، إنه من الضروري عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مشددًا على أن اجتماع الدول الثلاث الطريق الوحيد لحل ملف سد النهضة.

وأضاف سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ملء السد يترتب عليه حجز كمية مهولة من المياه قد تصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهي كمية المياه التي تصل لمصر والسودان خلال عام ونصف، وهذا أمر صعب للغاية.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، إلى أنه يجب ملء سد النهضة على سنوات حتى يكون تأثيره على مصر والسودان متدرجا وغير صادم، لافتا إلى أن عجز مائي في مصر 1 مليار متر مكعب فقط يعني فقد أكثر من 300 ألف وظيفة، وخسائر 430 مليون دولار سنويًا.