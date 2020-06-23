جامعة القناة تصدر دليل إجراءات امتحانات الدراسات العليا

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن إصدار دليل إجراءات وآليات عقد امتحانات مرحلة الدراسات العليا والذي يتضمن الإطار الزمني للامتحانات التي تبدأ من 1 يوليو 2020، حيث راعت الجامعة عند وضع جدول الامتحانات عدم تعارضه مع جداول مراحل البكالوريوس والليسانس مع مراعاة وجود فاصل زمني مدة ساعتين لاستكمال إجراءات التعقيم.

ويشمل الدليل كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب من مراعاة مسافات التباعد بحد أدنى 2 مترا، وكذلك ارتداء الكمامات والقفازات مع اتباع إجراءات التعقيم منذ دخول الطلاب من البوابات الخاصة بهم وداخل للجان مع التأكيد على مغادرة الطلاب للحرم الجامعي فور انتهاء الامتحانات، مع عدم السماح بالتجمعات داخل الحرم الجامعي.

هذا وشددت الدكتورة ماجدة هجرس، على ضرورة إعلان جداول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لكل كلية ووسائل الاتصال الإلكتروني الأخرى والتي تشمل أماكن اللجان وتوزيع الطلاب على اللجان.

وأوصت "هجرس"، بضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالكنترولات من الاحتفاظ بأوراق الامتحانات داخل أكياس بلاستيكية يدون عليها اسم المادة وتاريخ الامتحان.

كما أكدت رئيس الجامعة أن الدليل يشمل مراحل سير الامتحان من إعداد الامتحان والتصحيح والرصد وإعداد النتيجة وأعمال التظلمات.

وأخيرا يضم الدليل ضوابط حسن سير العملية الامتحانية للطلاب والتي تضم مجموعة من الضوابط الهامة.