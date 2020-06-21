جامعة القناة تنهي استعداداتها لامتحانات السنوات النهائية بالكليات  

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الإستعدادات داخل كليات الجامعة لبدء موسم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية تسير علي قدم وساق اخذين في المقام الأول كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب ومنتسبي الجامعة.

جاء ذلك أثناء جولة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة يرافقها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وهدي فرج أمين عام الجامعة المساعد والمهندسة هبه أمام مدير عام الإدارة الهندسية.

وبدأت الجولة بتفقد لبوابة عثمان حيث أعلنت رئيس الجامعة عن الانتهاء من التجهيزات غدا الاثنين الموافق 22 يونيو حيث تم تخصيص ثلاث بوابات لدخول الطلاب كل بوابه مجهزه ب 2 كبينه للتعقيم مشدده على ضرورة عدم التزاحم عند البوابات وتحديد ملصقات بالأرض عند بوابات الدخول تحدد المسافة بين كل طالب لتحقيق التباعد الاجتماعى.

ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم تخصيص البوابة الرئيسية لدخول طلاب كلية الحاسبات والمعلومات وبوابة عثمان لدخول طلاب كليات الزراعة والعلوم والتجارة و الهندسة و الطب البيطري اما بوابة تمريض فتم تخصيصها لطلاب كلية التمريض والصيدلة وطب الأسنان والتربية والآداب والسياحة والالسن.

وتابعت رئيس الجامعة جولتها بتفقد كلية التمريض حيث استقبلتها الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية والتي قامت بشرح مفصل للإجراءات التي تم تنفيذها استعدادات لاستقبال 189 طالب وطالبة يمثلون طلاب السنه النهائية بالكلية مشيره إلى أن الطلاب يؤدون الإمتحانات داخل ثلاث مدرجات ومعملين وسط اجراءات احترازية مشددة.

ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس بضرورة الالتزام بالتهوية الطبيعية داخل اللجان وفي حالة ارتفاع درجات الحرارة يتم تشغيل مراوح الأسقف ثم المراوج الجانبية.

كما شددت رئيس الجامعة علي اجراءات التعقيم داخل اللجان حيث يقوم كل طالب باستخدام الكحول لتعقييم اليدين من خلال استخدام الكحول المعلق بكل مداخل اللجان مع مراعاة المسافات أثناء عملية التعقيم.

وتوجهت الدكتورة ماجدة هجرس للجان كلية الصيدلة للوقوف علي آخر الإجراءات التي تتم داخل لجان الامتحانات حيث يؤدي الامتحانات بكلية الصيدلة 147 طالب وطالبة و75 طالب وطالبة صيدلة إكلينيكية.

واختتمت رئيس الجامعة جولتها بتفقد لجان كلية طب الأسنان حيث استقبلها الدكتور وائل عامر عميد الكلية و الذي أكد أن الكلية استعدت لاستقبال 163 طالب وطالبة هم إجمالي عدد طلاب الفرقة النهائية بالكلية داخل ٤ مدرجات وثلاث لجان.

وأعطت الدكتورة ماجدة هجرس تعليماتها لجميع الكليات بوضع خريطة تفصيلية للطلاب بموقع كل كلية تشرح للطلاب البوابة المخصصة للدخول منها والمبني و الدور و القاعة وصولا إلي المدرج الذي يؤدي به الإمتحان.