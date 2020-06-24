"صحة كفر الدوار" تحذر: نجل "ماما سناء" قد يخلق بؤرة لكورونا

قال الدكتور مصطفى حنيش، مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، إن شادي شاكر نجل اليوتيوبر الراحلة "ماما سناء" والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، رفض الخضوع للعزل المنزلي، وأنكر إصابته بالفيروس رغم نتيجة التحاليل.

وأضاف: "التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، يؤدي إلى اتساع دائرة المصابين، ما يفرض على الإدارة الصحية المتابعة المستمرة لكل مصاب بالعزل المنزلي، وهو ما حدث مع شادي شاكر نجل اليوتيوبر ماما سناء".

وأشار إلى أن تجاهل نجل "ماما سناء" للعزل المنزلي قد "يخلق بؤرة جديدة لفيروس كورونا، وإذا كان لا يعاني من نسبة كبيرة للأعراض، فهناك احتمال تأثر كبار السن المخالطين له بالفيروس، وحدوث حالات وفيات بينهم، وهو ما نسعى لتفاديه بفرض العزل المنزلي واتباع التعليمات".

حررت الإدارة الصحية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، محضرا ضد شادي أحمد شاكر نجل اليوتيوبر "ماما سناء" التي فارقت الحياة منذ أيام عدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لادعائه عدم إصابته بالفيروس، وعدم امتثاله لإجراءات العزل المنزلي المفروض عليه وأخيه، الأمر الذي يعرض أسرته والمخالطين لهم لخطر العدوى.