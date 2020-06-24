"الصحة" تحرر محضرا ضد نجل "ماما سناء": "ينكر إصابته بكورونا.. كداب"

حررت الإدارة الصحية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، محضرا ضد شادي أحمد شاكر نجل اليوتيوبر "ماما سناء" التي فارقت الحياة منذ أيام عدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لادعائه عدم إصابته بالفيروس، وعدم امتثاله لإجراءات العزل المنزلي المفروض عليه وأخيه، الأمر الذي يعرض أسرته والمخالطين لهم لخطر العدوى.

وقال الدكتور مصطفى حنيش، مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار، لـ"الوطن": "جرى تحرير محضر ضد المذكور، لادعائه كذبا أنه غير مصاب بمرض كورونا، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالعزل المنزلى، وقيامه بتصوير فيديو بجوار شقيقه (محمد) وزوجة شقيقه، دون إجراء العزل المنزلي في غرفة منفصلة كما تفرضها التعليمات، وكذلك عدم ارتدائه وسائل الوقاية".

وأضاف: "تواصلنا مع (شادي) تليفونيا كما هو متبع مع مصابي العزل المنزلي، وأخبرناه أنه مصاب بكورونا وعليه أن يلتزم بعدم النزول للشارع والاختلاط مع أقاربه والجيران، إلا أنه قال: (أنا مش مصاب بكورونا.. هات ما يثبت إني مصاب)".

وتابع: "أخبرت مديرية الصحة بالبحيرة، التي قررت تحرير محضر ضده، وأرفقنا الأوراق التي تفيد إصابته، وصورة من التحليل الإيجابي للمذكور، والموقع منه ومن أخيه وكارت المتابعة الخاص بهم".

يذكر أن شادي أحمد شاكر نجل "ماما سناء" نشر مقطع فيديو عبر صفحة والدته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه جالسا إلى جوار شقيقه وزوجته، نافيا إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن وزارة الصحة اعتذرت له عن خطأ في نتيجة التحاليل.