"تعليم القاهرة": امتحان الدور الثاني لـ"الإعدادية" 1 يوليو من المنزل

أعلن محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، انعقاد امتحانات الدور الثاني 2019/2020 للشهادة الإعدادية يوم 1 يوليو المقبل، وسيكون امتحانا متعدد التخصصات (بنظام الامتحان المنزلي) حيث يستلمه الطالب ويجيب عليه في المنزل ثم تسليمه في الموعد، الذي يتم تحديده لاحقا، داعيا أولياء الأمور إلى التزام الهدوء فالأمور تسير وفق مخطط منظم لصالح الطلاب.

كما أعلن مدير تعليم القاهرة عن انتهاء الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن الامتحانات مرت بسلام، حيث انطلقت الاثنين الماضي تحت إشراف محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات ومشرف عام امتحانات الشهادة الإعدادية التكميلية.

وأشار محمد عبد التواب مشرف عام امتحانات الشهادة الإعدادية، إلى عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى خلال أيام الامتحان الثلاثة، كما تم التواصل مع جميع الإدارات وإعداد إحصاء بالطلبة الذين أدوا الامتحان، حيث تقدم للامتحان التكميلي 1227 طالبا وطالبة حضر منهم 835 طالبا وطالبة بالإدارات التعليمية الـ 32 التابعة لمحافظة القاهرة.

وأكد عبد التواب أن غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة تعمل بكامل طاقتها منذ فجر كل يوم، لمتابعة المطبعة السرية واستلام الأوراق الامتحانية ثم تسليمها للإدارات التعليمية ثم المدارس مقر اللجان الامتحانية، وتستمر الغرفة منعقدة على مدار اليوم لتقديم الدعم للإدارات واللجان واستقبال أي استفسارات أو شكاوى.