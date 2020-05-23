امتحان واحد متعدد التخصصات.. التعليم تعلن مصير طلاب "الدور الثاني"

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول، وذلك اعتبارًا من 21 يونيو 2020، وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وظروف كل مديرية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني، للطلاب الذين لم يحصلوا على 50%، ولم يقدموا مشروع بحثي، اعتبارًا من 21 يونيو 2020، وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية، على أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وذلك فيما درسه الطالب في الترم الثاني حتى 15 مارس 2020.