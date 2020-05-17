التعليم: دخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية لمن يثبت مرضه

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه في حالة اكتشاف عدم الملائمة الصحية لأي طالب من طلاب الثانوية العامة في فترة الامتحانات، سيتمّ طلب سيارة إسعاف، ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك، يثبت في محضر باللجنة.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أنَّه سيجرى تأجيل امتحان الطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق حجر صحي في أي منطقة بمصر، والسماح بالدرجة الفعلية في الدور الثاني، للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية في حالة ارتفاع درجة الحرارة بناءً على التقرير الطبي.

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّه في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب في أثناء انعقاد اللجنة يعرض الامر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقاءه وفقًا للتقرير الطبي.

وأوضح أنَّه في حالة تقرير خروج الطالب ينقل إلى سيارة الإسعاف لتحديد مدى أحقية حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.

واجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار الفيروس في المجتمع المصري.