خفض تنسيق القبول بالثانوي العام بالدقهلية إلى 254 درجة

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2020 لمجموع 254 درجة.

وقال على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 100 ألف و984 طالبًا وطالبة بنسبة 98.6%، ووفقا للإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين تم قبول 45 ألف و65 طالب وطالبة من الحاصلين على مجموع 254 فأعلى بالثانوي العام.

وأضاف "عبد الرؤوف"، أنه وفقًا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول بواقع 47 طالبًا للفصل الواحد، موزعين على 945 فصل في 172 مدرسة على مستوى المحافظة.