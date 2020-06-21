طلاب الثانوي العام بجنوب سيناء عن امتحان "العربي": بداية مبشرة

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية بمحافظة جنوب سيناء، عن فرحتهم بسهولة امتحانات مادة اللغة العربية، مشيدين بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل وخارج اللجان، للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وأشار الطلاب إلى أن أسئلة امتحان مادة اللغة العربية جاءت في مستوى الطالب المتوسط. وقالت الطالبة هند محمد أحمد إن الأسئلة كانت سهلة ومباشرة، معتبرة امتحان اللغة الغربية بداية مبشرة ومحفزة لها، للاستعداد للامتحانات المقبلة.

وأشاد الطالب مصطفى سلامة، بسهولة الامتحان وإجراءات التعقيم المتبعة داخل وخارج اللجان، إضافة إلى النظام والهدوء داخل اللجان.

وأدى اليوم 794 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية بجنوب سيناء في مادة اللغة العربية، بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، موزعين على سبع لجان بواقع 177 طالبا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و65 بلجنة على بن أبي طالب بدهب، و 39 طالبا وطالبة بلجنة المجمع التعليمي بنويبع.

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.