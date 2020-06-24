رابع أيام امتحانات الثانوية الأزهرية: 8 حالات غش وطالبة ابتلعت "دبوس"

تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم لجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية للاطمئنان على استعداد الأزهر لعملية التصحيح، حيث تبدأ غدا عملية تصحيح العينات، وبدء التصحيح العام اعتبار من السبت المقبل في جميع مراكز التصحيح.

وكشف عباس، في مؤتمر صحفي عقده بمشيخة اﻻزهر وتم بثه عبر الصفحة الرسمية للمشيخة، تفاصيل اليوم الرابع للامتحانات بالثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان النحو، قائلا: طلاب القسم الأدبي أدوا الامتحان وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة، فتم متابعة أحوال الامتحانات منذ خروج الأسئلة من مراكز الأسئلة إلى مختلف اللجان بمراقبة أمنية مشددة وعلى أعلى المستويات، كذلك تم متابعة العمل في كل لجان الشهادة الأزهرية.

وأضاف عباس: الامتحان مر دون أي مشاكل، لم نرصد أي شكوى من الطلاب سوى في سؤال حدث فيه خطأ، وتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد واضعي السؤال، وستحتسب درجة السؤال لكل الطلاب سواء أجابوا السؤال أم لا، وذلك في إطار توجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وحتى لا يضار أي طالب بسبب واضعي الأسئلة.

وكشف عباس عن حادث لطالبة اليوم ابتلعت "دبوس طرحة"، قبل بدء الامتحان وهي تستعدل الطرحة التي ترتديها، وأصرت على أداء الاختبار، وكتبت إقرارا على نفسها بذلك، وأكد الزائر الطبي عدم خطورة الوضع، وبالفعل أدت الطالبة الامتحان ثم نقلت إلى مستشفى الحسين لإجراء عملية عاجلة، وستخرج اليوم وستسكمل امتحاناتها.

وتابع: هناك بعض حالات الغش، فتم رصد 8 حالات غش إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وحالتين لتمزيق أوراق الإجابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد وكيل اأزهر، عن عدم وجود أي حالات اشتباه بكورونا، مشيرا إلى وجود 3 حالات ارتفاع درجة الحرارة، وقام الأطباء بمتابعة الحالات حتى انتهوا من أداء الامتحان.