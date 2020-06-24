بعد خطأ في امتحان النحو.. الأزهر يمنح طلاب الثانوية درجة السؤال كاملة

تفقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم لجنة النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية للاطمئنان على استعداد الأزهر لعملية التصحيح، حيث تبدأ غدا عملية تصحيح العينات، وبدء التصحيح العام اعتبار من السبت المقبل في جميع مراكز التصحيح.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي عقده بمشيخة اﻻزهر وتم بثه عبر الصفحة الرسمية للمشيخة، إن الامتحان مر دون أي مشاكل، لم نرصد أي شكوى من الطلاب سوى في سؤال حدث فيه خطأ، وتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد واضعي السؤال، وستحتسب درجة السؤال لكل الطلاب سواء أجابوا السؤال أم لا، وذلك في إطار توجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وحتى لا يضار أي طالب بسبب واضعي الأسئلة.