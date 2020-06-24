عبدالمعز: العدل في الرضا والغضب من المنجيات في الدنيا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه إذا كنت تريد أن ينجيك الله من كل شيء وتعيش في هذه الدنيا في رعايته وعنايته وستره وكرمه، يجب عليك أن تتبع 3 منجيات من الدنيا وما فيها، كما علمنا النبي، محمد صلى الله عليه وسلم، أولها العدل في الرضا والغضب، أي لا تنكر فضل الناس في غضبك، ثانياً القصد في الغنى والفقر، ثالثاً خشية الله في السر والعلن.

وأضاف "عبدالمعز" خلال حواره في برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC، أن زوجة عمر بن الخطاب، كانت تنفعل عليه أحياناً وكان يلومها على ذلك، فردت عليه قائلة: "أو أنت أكرم من رسول الله، حفصة ابنتك تراجع النبي وتناقشه"، وترك مشكلته مع زوجته وذهب لابنته لكي ينصحها بالتزام مقام الأدب مع زوجها: "يا حفصة، بلغني أنك تراجعين رسول الله، فقالت عجباً لك يا أبي اتتدخل بين رسول الله وزوجته، فخرج قائلا أدبتني حفصة".

وتابع بأن عمر بن الخطاب، كان يلطف مع زوجته ويضع لها أعذارا من خلال تعبها ودورها الكبير الذي لا ينكره إلا جاحد، فالعدل في الرضا والغضب يوجب علينا أن نتغافل، وفي إحدى المرات عندما طلبت منه زوجته أن تتناول الحلوى وأخبرها بأنه لا يملك حقها، فادخرت حتى وصلت لثمن الحلوى، وقررت أن تأكلها معه عندما يعود، وبعدما عاد طلبت منه تناولها وسألها عن كيفية جلبها للنقود فأخبرته بادخارها، فقرر أنه في الشهر المقبل، م لن تأخذ هذا المبلغ من المصروف لأنه فائض عن حاجتها، وقال: كثرة الخبز عن حلواكي تجزيها، فأقبلت بعد 5 حاملة درهمات لتقضي من تشتهيها، فقال لقد نبهت مني غافلاً فدعي الدراهم إذ لا حق لي فيها ما زاد عن قوتنا، فالمسلمين به أولي فقومي إلى بيت المال رديها، كذلك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها"، فمن العدل أن نشعر ببعضنا البعض فالعدل هو أساس الملك.