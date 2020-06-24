بعد عودة العمل بالمحاكم.. طرق الاستعلام عن رول الجلسات إلكترونيا

وجه وزير العدل بعودة العمل كلياً بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها، في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية مواعيد عودة العمل بالمحاكم بدرجتها وتخصصاتها، وطرق الاستعلام عن رول الجلسات إلكترونيا، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد عمل المحاكم

ـ عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، اعتبارا من صباح السبت الموافق 27/6/2020 ، مع الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية المقررة.

ـ المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته.

ـ المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل.

ـ لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية ، وبما لا يخل بحسن سير العمل.

ـ عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة "الخبراء، الطب الشرعي، الشهر العقاري" بكامل طاقتها اعتبارا من صباح السبت الموافق 27/6/2020.

طريقة الاستعلام عن رول الجلسات إلكترونيا

ـ للاطلاع على رول الجلسات المدنية من خلال الضغط هنا.

ـ للاطلاع على رول الجلسات الجنائية من خلال الضغط هنا.

يأتي قرارا عودة العمل بالمحاكم بكامل طاقتها في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.