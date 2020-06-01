كرم جبر: نحتاج إلى درجة من الوعي والتنبيه للمواطنين بخطر كورونا

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك أحد الأشخاص الذي كان يعمل حارس عقار في التجمع الخامس أصيب بفيروس كورونا ثم عاد لبلدته في الفيوم وأصاب أسرته بالكامل وعند قدوم مستشفى العزل لأخذه فحضر أقاربه لزيارته قبل الذهاب للعزل فأصيبت 5 قرى وتم غلقها وعزل القرى فهذه عادات وسلوكيات خاطئة جداً.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام هوانم" المذاع على فضائية الحدث اليوم، أنه أثناء حظر التجوال نجد المواطنين يخرجون رغم الحظر ويهرولون وراء سيارات التعقيم "كأنهم بيجروا وراء عربيات الرش"، مؤكداً أننا نحتاج درجة من الوعي والتنبيه على المواطنين، والخطر رهيب للغاية والله سبحانه وتعالى هو من ينجينا.