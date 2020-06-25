جوائز تصل لـ30 ألف جنيه.. تفاصيل المشاركة بمسابقة "اعزف لعمر خيرت"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مسابقة جديدة بعنوان "اعزف لعمر خيرت"، إذ يمكنك اختيار المقطوعة المفضلة لك من أعمال الموسيقار عمر خيرت، وتقديمها بآلتك الموسيقية، لتكون من الفائزين الذين سيتم اختيارهم عن طريق تقييم لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

لجنة التحكيم المسابقة

1. المايسترو سليم سحاب.

2. الموسيقار مجدي الحسيني.

شروط المسابقة

- أن يتراوح سن المشترك من 18 إلى 40 عامًا.

- يقوم المتسابق بإرسال فيديو له وهو يعزف بآلته مع وضوح الصوت والصورة ومدة الڤيديو لا تزيد عن دقيقتين.

- يسمح للمتسابق الاستعانة بشخص واحد بآلة إيقاع واحده من اختياره إذا تطلب العمل ذلك.

-يقوم المتسابق باختيار عمل من أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.

- جميع الآلات مسموحة ماعدا آلات الإيقاع ذوات الرقمة الجلدية أو البلاستيكية، مثال (الطبلة – الرّق –الدفّ – وما شابها من الآلات)، ويسمح بها فقط كآلة مصاحبة.

-يرجى عدم اشتراك العمل في أي مسابقة أخرى ولم يسبق عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل.

جوائز المسابقة

- المركز الأول: 30 ألف جنيه مصري.

- المركز الثاني: 20 ألف جنيه مصري.

- المركز الثالث: 10 آلاف جنيه مصري.

ومن المقرر أن يرافق الموسيقار عمر خيرت الفائز بالمركز الأول وتقديمه في أول حفل له.

مراحل المسابقة

- مرحلة تقديم الأعمال عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة.

- مرحلة التحكيم واختيار أفضل 20 متسابق وتقييمهم، وهو ما يشكل 50% من النتيجة النهائية.

- مرحلة تصويت الجمهور (فيسبوك/ انستجرام) للمتسابقين وهو ما يشكّل نسبة الـ50%؜ الأخرى من النتيجة النهائية.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم غدًا الخميس الموافق 25 يونيو الحالي، ويستمر حتى يوم 7 يوليو المقبل عن طريق الموقع الإلكتروني: https://aka.egytalents.com.