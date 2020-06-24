خبير: زيادة سرعة الإنترنت لتصل لـ50 ميجا في الثانية نهاية يوليو المقبل

قال تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك 50 شركة من شركات قطاع الأعمال، لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية، ضاربًا المثل بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي لها 1700 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، ومطلوب ربطهم بمقر الشركة الرئيسية، لتطبيق نظام التحول الرقمي.

جاء ذلك تعليقا على توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات، بمشروع التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وشدد خبير تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة وجود بنية تحتية وكابلات، من أجل توصيل هذه الفروع بالمقر الرئيسي، متذكرًا مد الكابلات الضوئية لـ2500 مدرسة في مصر، مشددًا على وجود بنية تحتية في مصر لعمل التحول الرقمي.

وأوضح محمد، أنه تم مد الكابلات الضوئية في 80% من الجمهورية، لافتًا إلى أنه بنهاية 2020 سيكون تم ربط 8000 مبنى حكومي بالبنية التحتية الرقمية، بموازنة قدرها 8 مليار جنيه.

وأشار إلى أن سرعة الإنترنت، تضاعفت من 5 ميجا في الثانوية لـ30 ميجا في الثانية، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات وعدت أن تصل سرعة الإنترنت لـ50 ميجا في نهاية شهر يوليو، لافتًا إلى أن ترتيب مصر في سرعة الإنترنت تغير.