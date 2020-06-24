التنمية المحلية: مفيش "شيشة وطاولة ودومينة" على المقاهي

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، إنه فيما يتعلق بالرواد القادمين للمطاعم والكافيهات والمقاهي، سيتم اختيار الـ25% بأسبقية الحجز، ومن يأتي أولا له الأولوية، أو الحجز بالتليفون أو تطبيقات الموبايل.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المطاعم والمقاهي والكافيهات، لابد من التزامها بالكاشف الحراري، وقياس درجات حرارة المواطنين قبل الدخول، مشددا على أنه لن يتم السماح لأي مكان بالفتح إلا بعد قبول الاشتراطات والالتزام بتنفيذها، وسيتم المحاسبة عليها.

وأشار قاسم، إلى أنه لن يكون مسموح بـ"الشيشة أو طاولة أو دومينة"، لأن جميعها بها تلامس ونقل للفيروس.