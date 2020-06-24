حي شرق الإسكندرية يوقف أعمال مخالفة بمناطق سموحة وجليم وأبو سليمان

تلقى حي شرق برئاسة محارب هيلع، إشارة من غرفة عمليات المحافظة برصد أعمال بناء بدون ترخيص بأحد العقارات الكائنة بشارع اللواء فوزي معاذ بمنطقة سموحة.

انتقلت على الفور وحدة التدخل السريع بالحي لموقع البلاغ، وبالمعاينة اتضح وجود أعمال مخالفة من تكسير داخلي وخارجي وتركيب واجهة مع وجود معدات تُعيق الطريق العام.

وأوقفت الحملة الأعمال في حينه وتحفظت على كافة معدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع من ونش وخشب وسلم، وتم التنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة وإيداع الونش بجراج ديوان عام المحافظة.

كما انتقلت الوحدة لمعاينة البلاغ الوراد بوجود أعمال مخالفة بأحد العقارات في طريق الحرية منطقة جليم، واتضح أن هناك أعمال ترميم بدون ترخيص بالطابق الأول للعقار، تم إيقافها على الفور واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وبالمرور الميداني تلاحظ قيام أحد المحال التجارية بالشروع في أعمال مخالفة بشارع عشرين ابوسليمان تم إيقافها في حينه والتحفظ على كافة المعدات والادوات المستخدمة في المخالفة.