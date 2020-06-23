محافظ الإسكندرية يكلف المسئولين بإقامة شوادر ومظلات خارج المدارس  

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، لإقامة شوادر ومظلات بالشوارع خارج المدارس المقام بها لجان لامتحانات الثانوية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك لانتظار الطلاب أثناء التفتيش والتعقيم ودخول اللجان واستلامهم مستلزمات الحماية الخاصة بهم، حفاظا عليهم من ارتفاع درجات حرارة الجو.

وأهابت محافظ الإسكندرية بأولياء الأمور بعدم التجمع والاحتشاد أمام اللجان، مؤكدا على ضرورة الالتزام بذلك منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، وكلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك وكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة.