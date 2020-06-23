"سوء تفاهم".. فتاة الإسكندرية تتصالح مع أسرتها بعد استغاثة محاولة قتلها

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إسدال الستار على واقعة فتاة محرم بك التي اتهمت أسرتها بحبسها ومحاولة قتلها عبر استغاثة على "فيس بوك" وذلك بقبولها التصالح مع والدتها وشقيقها والتنازل عن المحضر.

كانت فتاة تدعى "ح.أ"، أطلقت استغاثة عبر جروب خاص بالفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ولاقت الاستغاثة التي أرفقت بها الفتاة عناونها بالتفصيل في منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، تفاعلا واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوع البعض بالتواصل مع الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وكلف اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائي بتوجيه قوة أمنية إلى عنوان سكن الفتاة للتأكد من صحة الواقعة.

وألقت قوات الشرطة القبض على شقيق الفتاة، 17 عاما، ووالدتها، وجرى تحرير المحضر رقم 4544 لسنة 2020 إداري قسم شرطة محرم بك.وبسؤال والدة وشقيق الفتاة، أكدا قيامهما بتأديبها وتخويفها فقط لنشرها مقطع فيديو على "فيس بوك" بشكل مسيء، ونفيا ما تردد عن محاولتهما قتلها.

وبإحالة المحضر إلى النيابة العامة، أمر خالد بركات، وكيل النائب العام بصرف الفتاة ووالدتها وشقيقها بعد التصالح بينهم، وقررت الفتاة أن ما حدث "مجرد سوء تفاهم".