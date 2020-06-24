فيديو.. التنمية المحلية: "الكافيهات" ملزمة بقياس درجات الحرارة لروادها

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، إن العاملين في الكافيهات والمطاعم والقهاوي، لابد من الكشف عليه بالكاشف الحراري، وفي حال تواجد أعراض لابد من أن يعود للمنزل.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن من يرغب في الفتح يوقع على الاشتراطات، وملزم بتطبيقها، موضحا أن العاملين لابد أن يرتدوا الكمامات طوال فترة العمل، والأدوات المستخدمة التي تستهلك طول اليوم، يتم وضعها في أكياس، ويتم وضع مطهرات وغلقها جيدا، ويتم التخلص منها وفقا لمعايير وزارتي الصحة والبيئة.

وتابع قاسم، أن الوزارة أخُتبرت على مدار 3 أشهر في تنفيذ قرارت مجلس الوزراء، ونجحت في ذلك، بمعاونة كل الأجهزة وتعاون المواطنين، وفي حال الحفاظ على نسبة الـ25%، والالتزام بها، سيتم زيادة نسب الإشغال، ومن لم يلتزم سيتم سحب ترخيصه، وقد يصل الأمر للغلق ونعود لنقطة 0%.

واستكمل قاسم، أن الأندية أيضا سيتم الكشف على روادها بالكاشف الحراري، موضحا أن المحافظين والنواب والوحدات التنفيذية، ومديريات الأمن، ووحدات إنفاذ القانون، والصحة والتفتيش الرقابة والمواطنين، جميعهم مراقبين على تنفيذ تلك الإجراءات.

وناشد قاسم، المواطنين بتصوير أي مخالفة، وإرسالها على رقم مبادرة صوتك مسموع 01150606783، وسيتم التعامل فورا مع الشكاوي.