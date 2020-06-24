وفاة نائب مدير مستشفى بلبيس إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي نائب مدير مستشفى بلبيس المركزي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسي لفقدنا أحد أفراد الطاقم الطبي من الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور محمد توفيق أبو لبن، نائب مدير مستشفي بلبيس المركزي، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت "نحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي علي الله أحدا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".