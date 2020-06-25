بعد إعلان توفيرها على التموين.. أسعار كمامات القماش وعددها لكل أسرة

أعلنت وزارة التموين، طرح كمامات قماش على البطاقات التموينية، خلال الفترة المقبلة، لتخفيف الأعباء المادية على الأسر المصرية، خاصة أنها أصبحت شرط أساسي للتعايش مع فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن"، أسعار الكمامة القماش المطروحة على بطاقات التموين، والعدد المتاح لكل أسرة، وموعد صرفها.

سعر الكمامة القماش على بطاقة التموين

وفقًا لبيان وزارة التموين، فإن سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.25 أو 9.50 أو 10 جنيهات، كسعر مبدئي، وتبذل الوزارة جهدًا حاليًا، بحيث لا يتجاوز سعر الكمامة 10 جنيهات.

وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء المادي على المواطنين، خاصة وأن سعر الكمامة القماش بنفس المواصفات في السوق يتم توفيرها بـ20 جنيهًا.

هل شراء الكمامة القماش على بطاقة التموين اجباري؟

لا، هو اختيار للمواطن، والهدف من الأمر توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة بسعر يناسب جميع الأسر المصرية.

عدد الكمامات المسموح لكل أسرة

وافق الدكتور على مصيلحي وزير التموين على طرح الكمامات الطبية على بطاقات التموين، بحد أقصي 2 كمامة لكل بطاقة تموينة.

متى سيبدأ صرف الكمامة؟

وفقًا لخطة الوزارة فأنه تم الاتفاق على توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى، سيتم توزيعها على جميع المحافظات، ليبدأ صرفها في مقرات التموين بداية من أول شهر يوليو المقبل.