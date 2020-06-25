محللون في "هيرتر" يؤكدون أن حالة الإفلاس ستدوم لفترة أطول من المعتاد 

أكد محللون في شركة "هيرتز جلوبال هولدينجز" المحدودة، وهي شركة لتأجير السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الشركة تقوم بإقلاب مخزونها من السيارات البالغ عدده 150 ألف سيارة بينما تمتد حالة الإفلاس التي وقت منذ الشهرالماضى.

وحسب ما ذكرته صحيفة "بلومبرج" تشير عمليات فحص المحللين إلى أن شركات السيارات المستعملة مثل شركة كارماكس، أحد أكبر متاجر التجزئة للسيارات المستعملة في أمريكا وشركة أوتونيشن، قد تكون من بين من يراهن في الإفلاس، ويساهم في شراء هذا المخزون، وسط ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة.

كما أكدوا أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تخفيف بعض الضّغط على هيرتز، حيث إن بيع أسطول سيّارته المستعملة سيدعم بعض المخاوف النقدية ويمكن أن يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار.

وكلما استغرق هيرتز وقتاً أطول للخروج من الإفلاس في ظل بنية أكثر نظافة، كلما كانت الفرصة متاحة لمنافسي الأسهم الإضافية، على حد قول المحللين.

ومع الإفلاس الذي يدوم عادة بين ستة أشهر وسنتين، توقع المحللون أن يكون مسار هيرتز إلى الأمام نحو النهاية الأطول لهذا النطاق.

جدير بالذكر أنه في 23 مايو الماضي أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية "هيرتز" التي تأسست قبل أكثر من 100 عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.