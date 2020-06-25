سمير: بعض الدول تنتهج أسلوب البلطجة وتعتبر المجتمع الدولي "خيال مآتة"

تحدث العميد محمد سمير الكاتب والمحاضر، عن مفهوم الأمن القومي للدول، قائلًا: إن مفهوم الأمن القومي، هو قدرة الدولة على حماية مواردها ومواطنيها، خارج وداخل حدود الدولة، ضد أي تهديدات سواء خارجية أو داخلية.

وأكد سمير خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، على أن ضرورة اهتمام الدولة بالركائز التي يرتكز عليها الأمن القومي، وأن تعمل الدولة طول الوقت، على تأمين مصالحها، مشددًا على أن الأمن القومي، لا يقتصر على النطاق الجغرافي داخل حدود الدولة.

وضرب سمير مثلًا، عن وجود شيء يهدد الأمن القومي على الحدود، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي والدفاع عن مواردها ومصالحها، مشددًا على أن التحرك الخارجي لحماية الأمن القومي، يجب أن يكون في في إطار قانوني وشرعي، والالتزام بما أقرته المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأشار سمير، إلى أن اللجوء للعمل العسكري، يجب أن يكون في الإطار الشرعي، معتبرًا أن بعض الدول تنتهج أسلوب البلطجة، وتعتبر أن منظمات المجتمع الدولي "خيال مآتة".