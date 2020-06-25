نقابة الإعلاميين تهنئ رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية الجدد

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، رؤساء الهيئات والأعضاء الجدد، في التشكيلات الإعلامية الثلاث.

وفي بيان للنقابة، قال: "إنه قدم التهنئة لحسين زين لتجديد الثقة كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام وأعضاء الهيئة، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنيه للصحافة، وأعضاء الهيئة".

وقال نقيب الإعلاميين، إن تشكيلات الهيئات الإعلامية "اختيار أصاب أهله، حيث تم اختيار الأشخاص بعناية فائقة، نظرا لما يتمتعون به من خبرات كل في مجاله، وما يمتلكونه من حماسة ووطنية كبيرة في خدمة الوطن، في المرحلة المقبلة"، بحسب تعبيره.