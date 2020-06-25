محمد سمير ينتقد منع تسليح الجيش الليبي: المرتزقة يدخلوا بأسلحتهم

أكد العميد محمد سمير الكاتب والمحاضر، أن الدول الكبرى يجب أن تكون قدوة للعالم كله بتصرفاتها.

وقال سمير، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك مشكلة كبيرة في القرار الدولي الخاص بمنع تسليح الجيش الليبي، متسائلًا: "ازاي تطلب منها تسيطر وتطرد الميليشيات؟ وأنت واقف تسليح وحدوده بقت مستباحة كلها سواء بحرية أو برية".

وأشار سمير، إلى أن قرار منع التسلح قرار صوريًا، نظرًا لدخول المرتزقة والمسلحين بأسلحتهم على مرأى ومسمع للجميع، وأن القوى المعادية تنقل عناصر داعش الإرهابي إلى هناك.