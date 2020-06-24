مطار القاهرة يستقبل 876 مصريا عائدا من السعودية والكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، 5 رحلات طيران استثنائية، على متنها نحو 876 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والكويت، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها شركة الخطوط السعودية قادمة من المدينة، على متنها 230 راكب مصري، كما استقبل المطار، رحلتين نظمتهما شركة فلاي ناس، الأولى قادمة من جدة، على متنها 160 راكب مصري، والثانية قادمة من الرياض، وتقل 150 راكب مصري.

واستقبل المطار، رحلة لشركة العربية للطيران، قادمة من الرياض، على متنها 174 راكب مصري، ورحلة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت، على متنها 162 راكب مصري.

وخضع ركاب جميع الرحلات القادمة من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم، لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.