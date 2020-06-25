محافظ جنوب سيناء يستعرض استراتيجية قرية الجبيل

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس المعماري حمدي سطوحي، مصمم خطة تطوير قرية الجبيل التابعة لمدينة الطور، بمكتبه لعرض استراتيجية تطوير القرية.

واستعرض المهندس حمدي، المخطط التفصيلي لتطوير القرية، التي تعرف باسم قرية "الصيادين" لامتهان قاطنيها حرفة الصيد.

ووافق محافظ جنوب سيناء، على الاستراتيجية مع الحفاظ على الهوية الثقافية لقاطني القرية من القبائل البدوية، طبقًا لرؤية المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يهدف إلى إحياء القرية، من خلال إحياء الحرف والصناعات الأصلية، القائمة على التمر والنخل والصيد، مع الاحتفاظ بالطابع الخاص للقرية، ما سيرفع المستوى المعيشي لقاطنيها بالإضافة إلى جذب السياح للمنطقة.

وأشار محافظ جنوب، سيناء إلى أنه سيجري إنشاء منطقة تجارية، لبيع المنتجات البدوية للسياح، وإقامة "محكي" الجبيل ليروي فيه أهل القرية من المجاهدين بطولاتهم التاريخية.

وأكد المحافظ، على سرعة عرض المخطط على أهالي القرية، حتى يتسنى الاتفاق مع الجهات المعنية، للبدء في تنفيذ المشروع.