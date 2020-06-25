"وهب الله": تشكيل لجنة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمؤسسة الاجتماعية

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمالية الاجتماعية، إن المجلس قرر تشكيل لجنه لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19)، كما ورد في منشور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة.

وأضاف وهب الله، في تصريحات له، أنه تم توفير كل الاحتياجات اللازمة من بوابات التعقيم، وأجهزة قياس درجات الحرارة، والعمل على استخدامها قبل دخول الرواد للمؤسسة.

وتابع الأمين العام لاتحاد عمال مصر: تم توفير كل أدوات التعقيم والتطهير اللازمة للملاعب، وكذلك توفير كل أدوات التعقيم والتطهير لكل الأماكن بالمؤسسة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، من خلال رئيس اللجنة وأعضائها.