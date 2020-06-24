القليوبية تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 4 حالات آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة قها والعبور لم تسجل أي إصابات جديدة اليوم الأربعاء بفيروس كورونا ، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 6 حالات إصابة جديدة، وشبرا الخيمة شرق وغرب 10 حالات إصابة ، ومركز ومدينة طوخ 2 حالة إصابة، والقناطر الخيرية حالة إصابة واحدة ، وكفر شكر حالة إصابة واحدة ، ومركز ومدينة قليوب 3 حالات إصابة، وشبين القناطر 8 حالات ، والخانكة 4 حالات