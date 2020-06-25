صور.. بدء عمليات تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية

بدأت وزارة الأوقاف، عمليات التعقيم والتطهير للمساجد على مستوى الجمهورية، وذلك لانطلاق عودة المساجد السبت المقبل.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها، صورة لعمليات تعقيم المساجد ببورسعيد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديرياتها في المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام الوزارة، بدأت الأربعاء، توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف، لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة، مع تكثيفها يومي الخميس والجمعة، استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت المقبل.