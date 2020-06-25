مستقبل وطن: قوائم موحدة لعدد من الأحزاب في الانتخابات المقبلة

قال الدكتور محمد شوقي عبدالعال، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيشكل قوائم انتخابية موحدة، يخوض بها انتخابات مجلس الشيوخ، والنواب، تضم 10 أحزاب، في مقدمتها مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الغد، العدل، المحافظين، وأحزاب أخرى، إذا ترأى توافقها، وإمكانية التنسيق سويا لخوض الانتخابات.

وأضاف "عبد العال" في تصريحات لـ"الوطن"، أن القوائم المطلقة المغلقة، هي الأنسب لتمثيل كل القوى السياسية والفئات المختلفة، حيث السماح بالتمثيل داخل القوائم للجميع، مشيرا إلى أن الحزب لديه أسماء مبدئية بمرشحيه للانتخابات، وسيتوافق مع الأحزاب الأخرى، حول مرشحيها.