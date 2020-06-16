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محمود مسلم

تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتب:

نجلاء فتحي
06:08 م | الثلاثاء 16 يونيو 2020
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن صباح اليوم، في مؤتمر صحفي لها تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020/2021.

وترصد "الوطن" في نقاط أهم ما جاء في المؤتمر بشأن العلاوات الخمسة:

_صرف العلاوات الخمسة جاء بقرار رئاسي وليس بحكم قضائي.

_ قيمة متجمد العلاوات الخمسة 35 مليار جنيه تصرف على أربع دفعات.

_  صرف المعاشات سيتم في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه

_ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909 مليون من القطاع الحكومي ونحو 524 ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي.

_ تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه، ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

_ الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في 1 أبريل 2021.

_  صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيها وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.

_ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين مستفيد، وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف.

_ بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020 900 جنيه.

_لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني .

_ صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلبا أو يدفع مبلغا ماليا أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل.

_ هيكلة الهيئة القومية للتأمينات، وستصدر قريبا بمجلس إدارة مستقل للهيئة، وستكون علاقة الوزارة به علاقة إشرافية فقط.

_ منح وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلات لـ 10 قطاعات بسبب أزمة كورونا.

_ زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020، حيث إن عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه، وعام 2014 - 2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه، وعام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.