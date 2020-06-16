أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن صباح اليوم، في مؤتمر صحفي لها تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020/2021.

وترصد "الوطن" في نقاط أهم ما جاء في المؤتمر بشأن العلاوات الخمسة:

_صرف العلاوات الخمسة جاء بقرار رئاسي وليس بحكم قضائي.

_ قيمة متجمد العلاوات الخمسة 35 مليار جنيه تصرف على أربع دفعات.

_ صرف المعاشات سيتم في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه

_ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909 مليون من القطاع الحكومي ونحو 524 ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي.

_ تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه، ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

_ الزيادات سوف يتم صرفها اعتبارا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في 1 أبريل 2021.

_ صرف العلاوة الدورية السنويه بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيها وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.

_ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين مستفيد، وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف.

_ بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020 900 جنيه.

_لمعرفة الاستحقاق من عدمه يتم عمل استبيان إلكتروني للاستعلام عن الاستحقاق من خلال الرقم القومي أو الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني .

_ صاحب المعاش ليس بحاجة أن يقدم طلبا أو يدفع مبلغا ماليا أو مصروفات لأنها خدمة مجانية بالكامل.

_ هيكلة الهيئة القومية للتأمينات، وستصدر قريبا بمجلس إدارة مستقل للهيئة، وستكون علاقة الوزارة به علاقة إشرافية فقط.

_ منح وزارة التضامن الاجتماعي تسهيلات لـ 10 قطاعات بسبب أزمة كورونا.

_ زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020، حيث إن عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه، وعام 2014 - 2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه، وعام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.