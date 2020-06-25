استشاري مناعة: حمامات السباحة لا تنقل كورونا.. مينفعش ننزل فيه بالكمامه

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري مناعة، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن المياه لا تنقل عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن التجمعات حول حمام السباحة أو الشواطئ، قد تتسبب في نقل العدوى بسبب التزاحم والتكدس، موضحًا أنه حال الذهاب إلى الشواطئ أو حمامات السباحة، وتم تطبيق الإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات على الشواطئ، تقل فرص نقل العدوى.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن المياه لا تنقل عدوى كورونا على الإطلاق، ولكن التزاحم هو من يولد العدوى، عن طريق تطاير الرزاز، فتنتقل العدوى في التجمعات، وعدم الاحتفاظ بمسافة آمنة، تقدر بنحو متر ونصف بين المتواجدين.

وتابع: "على المواطنين التباعد حتى يكونوا في أمان، وإذا نزل أحد المواطنين بالكمامة في المياه تفسد، الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس، ويجب احتواء مياه حمامات السباحة على كلور مركز".