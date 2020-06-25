أستاذ مناعة عن وعي المواطنين في أزمة كورونا: هنعتمد على جدعنة الفيروس

أعرب الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، عن تخوفه الشديد من سلوكيات المواطنين، بعد إجراءات الفتح، وإعادة الأنشطة مرة أخرى، ابتداءً من يوم السبت المقبل، في ظل تسجيل متوسط 1500 إصابة بالفيروس يوميًا، مازحًا: "إحنا مش هنعتمد على وعي الشعب، هنعتمد على جدعنة ودعم الفيروس".

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC "، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه يرى بنفسه سلوكيات من بعض المواطنين تدعوا للخوف والحذر بالفعل، مؤكدًا أنه يّخشى انطلاق المواطنين غير المرشد يوم السبت، "كأنك ضاغط سوسته للآخر، وبعدين تسيبها مرة واحدة، خايف من كده الحقيقة".

وأوضح استاذ المناعة، أنه حال الانطلاق غير المرشد، سنعود للخلف مرة أخرى، فالموجة الثانية من الفيروس في بعض دول العالم، كانت أخطر من الأولى، بسبب انطلاق المواطنين غير المرشد، "أتمنى ده ميحصلش إن شاء الله، المسألة محتاجة مننا وعي وإرادة، ونتذكر دائما أن الحكومة مش هتقدر على كده، كتر خير الحكومة على الدور الذي قامت به خلال الشهور الماضية".