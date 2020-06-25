1841 طالبا وطالبة بالوادي الجديد يؤدون امتحان الإنجليزي اليوم

يؤدي 1841 طالبا وطالبة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولي (الإنجليزي)، في 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، اليوم الثاني من انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، منع أي تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تجهيز وتعقيم وتطهير ١٢ لجنة لاستقبال ١٨٤١ طالًبا وطالبة، وتجهيز اللجنة لتقليل الكثافة باللجان والالتزام بالعدد المحدد وهو ١٤ طالبًا أو طالبة.

ولفت المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبي عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطي بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات في حال تعطل السيارة الأساسية.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "لأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.