طلاب الثانوية "المكفوفين" يواصلون أداء امتحان اللغة العربية بأسيوط

استكمل 9 طلاب بالثانوية العامة "المكفوفين" صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بلجنة مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط في ظل استعدادات خاصة وفرتها وزارة التربية والتعليم ومحافظة أسيوط لهذا الشأن.

وشهد الامتحان حالة من الاستقرار والانتظام من قبل الطلاب، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وبدأ أمس طلاب الثانوية العامة بأسيوط، بقسميها العلمي والأدبي امتحان نهاية العام الدراسي 2019- 2020 حيث أدى الطلاب الامتحان في 94 لجنة دون شكاوى.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27.400 طالبا، بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن.