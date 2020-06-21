محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية ويؤكد توفير أعلى درجات الوقاية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لجان الثانوية العامة، رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي ،السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سلامه الويشي ، المدير العام للتعليم العام، لمتابعة اللمسات الأخيرة لاستقبال 19 ألفا و413 طالبا وطالبة في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.

وتفقد لجنة مدرسة علي عبدالشكور للغات، ومدرسة علي عبدالشكور للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي، واستراحة مدرسة الوحدة العربية.

وأكد أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب والطالبات غداً الأحد، لأداء أول امتحانات الثانوية العامة، وسط تكاتف كل الأجهزة المعنية التي سخرتها الدولة، لتوفير الأمن والسلامة للطلاب، وتهيئة الجو المناسب لهم، مشيراً إلى أن عدد "الديسكات" في كل لجنة 14 وبين كل "ديسك" وآخر متر ونصف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه أجرى تجربة كيفية دخول الطلاب بدء من أعمال التعقيم ، حتى جلوسهم على الديسكات المتباعدة في أماكن الظل ،وأنه حذر من التجمعات داخل وخارج اللجان، مؤكداً أنه تم وضع دسكات على مسافات متباعدة في أماكن الظل بالمدارس حول الأبنية والفناء ، لاستراحة الطلاب قبل دخولهم اللجان ، مشيراً إلى أن اللجان ستستقبل الطلاب في الثامنة صباحا وتغلق الأبواب الساعة التاسعة ،وقبل بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة يتوجه الطلاب لداخل اللجان.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه اطمأن على توفير المبردات والكمامات وأجهزة القياس الحراري، وحجرتي العزل بكل لجنة، وتوفير كل متطلبات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان للإقامة بالاستراحات وعددها 26 استراحة، وكل استراحة بها كل الأجهزة الكهربائية ، وبوتاجاز، وثلاجة ومكان لتناول الطعام به ، كما شدد على توفير الخبر للمراقبين والملاحظين .

وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن المحافظ تابع بكل دقة الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة ، وما تحتويه اللجان من وسائل ووقاية وحماية للطلاب ، وتوفير الكمامات للطلاب والمراقبين .