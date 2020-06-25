47 لجنة تستقبل طلاب الثانوية بأسوان لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

استقبلت 47 لجنة بمحافظة أسوان اليوم، 7843 طالبا وطالبة لاداء امتحان اليوم الثاني في مادة اللغة الإنجليزية. والتزم الطلاب بارتداء الكمامة والمرور على بوابات التعقيم، كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا.

وكانت اللجان شهدت تواجدا أمنيا مكثفا لمنع تجمعات أولياء الامور، وعاون عدد من المعلمين، الأمن، في تنظيم دخول اللجان بعد تنظيم الطلاب طوابير.

وأكد السيد عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم العام، أنّ 7843 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحان الثانوية العامة، داخل 47 لجنة على مستوى المحافظة في مادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح أنّه جرى تجهيز وتعقيم مركزي توزيع الأسئلة بأسوان وإدفو، وتوزيع الكمامات على الأعضاء، ودعم المركزين بالمطهرات اللازمة، وتجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأضاف مدير المديرية، أنّ المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الإسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية)، كل في مجاله؛ للمعاونة في أعمال الثانوية العامة.

وأشار مدير التعليم العام، إلى أنّ المديرية شكلت لجان لمتابعة جاهزية اللجان ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وجرى تعليق لوحة استرشادية تضم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل لجنة، وجرى تعليق ملصقات توعية ضد (كوفيد-19).