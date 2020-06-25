الأمن يمنع أولياء الأمور من التواجد بمحيط لجان الثانوية بالإسماعيلية

منعت قوات الأمن في الإسماعيلية، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة من التواجد أمام اللجان، تنفيذا لقرار محافظ الإسماعيلية بمنع التواجد للأشخاص من أولياء الأمور أو أي أشخاص آخرين بمحيط اللجان وفي الشوارع الجانبية، منعا للتزاحم وتكدس المواطنين بمحيط اللجان.

وكان الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، تفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بمدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، للاطمئنان على عملية استلام أوراق الأسئلة الخاصة بامتحانات اللغة الإنجليزية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

واطمأن مدير تعليم الإسماعيلية على تواجد مندوبي التوزيع على مستوى الإدارات التعليمة وعددها 8 إدارات تعليمية، وأشاد بجهود أعضاء مركز توزيع الأسئلة وإدارة شؤون الطلبة في الإعداد والتجهيز للامتحانات، وجميع العمال والإداريين الذين شاركوا في عملية نقل الأسئلة وتأمينها.

ويؤدي 8730 طالبا وطالبة امتحان اللغه العربية أمام 37 لجنة على مستوى 8 إدارات في الإسماعيلية، وجرى الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة، وتوزيع الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على اللجان لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.