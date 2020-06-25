بعد حذفه بسبب العنصرية.. منصة HBO MAX تعيد عرض "ذهب مع الريح"

أتاحت منصة HBO، عرض فيلم "ذهب مع الريح" مرة أخرى، بعد حذفه في فترة سابقة في أعقاب الاحتجاجات على وفاة الأمريكي جورج فلويد.

ونشر HBO MAX الفيلم، مع مقطعي فيديو إضافيين لمناقشة السياق التاريخي للفيلم الكلاسيكي والذي يصور بعض العنصرية التي كانت شائعة في المجتمع الأمريكي وتدور أحداث الفيلم وقت الحرب الأهلية الأمريكية.

وفي الفيديو الأول المنشور مع الفيلم، ناقشت الباحثة السينمائية جاكلين ستيوارت "فكرة عرض هذه الدراما التي أنتجت عام 1939 في شكلها الأصلي".

وقالت ستيوارت: "لقد تم الاحتجاج على الفيلم مرارًا وتكرارًا، وكان المنتج David O. Selznick على دراية تامة بأن الجمهور كان قلقًا للغاية بشأن معالجة الفيلم لموضوع العبودية والعنصرية".

وأضافت ستيوارت: "مشاهدة فيلم ذهب مع الريح يمكن أن تكون غير مريحة، بل مؤلمة ومع ذلك، من المهم أن تتوفر لنا أفلام هوليوود الكلاسيكية في شكلها الأصلي للمشاهدة والمناقشة."

أما الفيديو الثاني مدته ساعة وعنوانه: "التراث المعقد لذهب مع الريح "، وعبارة حلقة نقاش أدارها المؤلف والمؤرخ دونالد بوجل.

الفيلم إنتاج عام 1939 ومن إخراج فيكتور فليمينج، جورج كوكر وسام وود، وبطولة كلارك جابل، فيفيان لي وتوملس ميتشل، وترشح الفيلم لـ 13 جائزة أوسكار وحصد منها 8.

تقييم الفيلم على موقع السينما IMDB 8.1 من 10، وتخطت أرباح حاجز الـ 400 مليون دولار.