بدء التصويت على تعديل دستوري يسمح ببقاء بوتين في السلطة حتى 2036

تبدأ روسيا اعتبارا من الخميس وحتى الأول من يوليو المقبل، التصويت في استفتاء يفترض أن يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى 2036، وبإدراج مبادئه المحافظة في الدستور، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

والموعد الرسمي المحدد للاستفتاء هو الأول من يوليو، لكن السلطات فتحت مراكز الاقتراع اعتبارا من 25 يونيو الجاري لتخفيف الازدحام المتوقع في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووضعت كمامات وسوائل مطهرة أمام 110 ملايين ناخب، يصوتون في 11 توقيتا على امتداد روسيا، من بتروبافلوفسك كامتشاتسك إلى كالينينجراد.

وكان يفترض أن أن يجري الاستفتاء في 22 أبريل الماضي، لكنه أرجئ بسبب وباء "كوفيد-19"، ودعا إليه بوتين في يناير ليكون التعديل الأول لدستور 1993.

وأقر البرلمان التعديل، لذلك لا يفترض قانونيا أن يخضع لاستفتاء، لكن بوتن أصر على هذا التصويت نظرا لأهمية المسألة.

ورأى المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن هذا التصويت يرتدي طابعا شعبويا هدفه الوحيد "إعادة عداد ولايات بوتن إلى الصفر، ومنحه رئاسة مدى الحياة".

ويسمح التعديل للرئيس الحالي بالبقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036، السنة التي سيبلغ فيها 84 عاما، وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي رئاسة بوتين في 2024.