هدوء بمحيط لجان الثانوية بأسيوط.. ومنع أولياء الأمور من الانتظار

بدأ طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، أداء امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط تكثيف أمنى وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الأمتحان من فيروس كورونا المستجد.

وسادت حالة من الهدوء بمحيط اللجان، وجرى منع الأمن أولياء الأمور من التواجد أمام أمام اللجان، وفرض كردون أمني بمحيطها منعا لتواجد أو انتظار أي شخص.

وأكد مصدر بمديرية التعليم بأسيوط، أنّ اللجان بدأت في موعدها، وأنّ غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات تفيد بتأخير بدء الامتحان بأي منها.

وجرى اليوم فتح أبواب مقار اللجان أمام الطلاب في السابعة والنصف، والانتظار داخلها لحين الموعد الرسمي لبدء الامتحان، تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء عصام سعد لمنع التكدس بمحيط اللجان من قبل الطلاب كما حدث في مادة اللغة العربية، إذ لم يتم السماح لهم بدخول اللجان إلا الساعة 8,45، ما أثار استياء الطلاب وأولياء أمورهم بسبب التزاحم الذي قد يؤدي للعدوى بفيروس كورونا.

وقال مصدر في لجنة الإدارة بكنترول الثانوية العامة قطاع أسيوط، إنّ عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27,400 طالب، بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 بمدرسة النور للمكفوفين، موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.

وأضاف المصدر أنّه يتم يوميا توزيع أدوات إجراءات الوقاية من كورونا على الطلاب، وهي: كمامة، قفاز، وكيس معقم، وجرى تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب.