صور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظاً على سلامتهم.

وأكد المحافظ، على تفعيل بوابات التعقيم، وكواشف الحرارة الخاصة بكل لجنة، وإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، لتوفير الراحة لهم في كافة اللجان، ومنع تجمع أولياء الأمور، وانتظار الطلاب خارج اللجان.

كما أكد على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والصحة، وهيئة الإسعاف، والتواصل المستمر بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للإبلاغ عن أية شكاوى، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، موجها بتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، والطلاب، وتوفير جميع الخدمات لرؤساء اللجان.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، للاطمئنان على حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين.

حضر الجولة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق التعليمية.