ختام الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بلا شكاوى

اختتمت اليوم الخميس، أعمال الأسبوع الأول للامتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد شمال سيناء، وذلك منذ انطلاقها دون وجود أي مشكلات تتعلق بالمادة العلمية نفسها أو بسير اللجنة وتأمينها.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون وجود أي مشكلات.

وأكد على متابعة كافة المعاهد من خلال قيادة المنطقة أو مديري المراحل التعليمية ولا توجد أي معوقات حدثت حتى الآن، وأن مجهودات المحافظة في توفير كافة الخدمات والتسهيلات في اللجان مكللة بالشكر والتقدير على كافة المساعدات المقدمة.

فيما أكد محمد إبراهيم رجب، مدير إدارة الامتحانات، أن كل الإجراءات والانتدابات الداخلية والانتدابات الخارجية تعمل بمقار اللجان دون أي شكوى وتعمل بانتظام حسب تكليفات رئيس اللجنة لهم.

يذكر أن طلاب القسم العلمي وعددهم ١٥٥ طالبا وطالبة قد أدوا امتحان مادة (الفقه - الديناميكا و الميكانيكا- القرآن الكريم)، وطلاب القسم الأدبي وعددهم ٣٩٥ قد أدوا امتحان مادتي (الفقه - النحو)، وأن غرفة العمليات لم تتلقى إي شكاوى نهائيا يتعلق بالامتحانات.

وأضاف أيمن علوان، مسؤول الأمن والسلامة بالمنطقة، أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل وأن كافة وسائل التعقيم تنفذ يوميا بالنسبة للجان وللطلاب ولا تهاون أو تقصير في ذلك مع توفير كافة الأساليب الوقائية السليمة مع وجود وحدات الإسعاف ووجود طبيب وممرض داخل كل لجنة.