صحة شمال سيناء تعلن 23 حالة إصابة مؤكدة و3 وفيات بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها اليوم، أن عدد الحالات التي تم التأكد منها والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بلغ 126 حالة على مستوى المحافظة.

وأضاف البيان، أن الحالات الإيجابية 32 حالة، بلغ عدد الحالات السلبية 42 حالة، منها 2 تحت البحث، فيما تم عزل 6 حالات في مستشفى العريش، و5 حالات في مستشفى بئر العبد، بجانب 11 حالة عزل منزلي، فيما توفيت 3 حالات نتيجة الإصابة بالفيروس كان آخرها وفاة حالة مساء أمس.

وأكد بيان مديرية الصحة بالمحافظة، أن 23 حالة تم شفاؤها من حالات الحجر المنزلي، فيما بقيت 23 حالة تحت العزل بجانب حالات العزل المنزلي بدون عينات ومجموعها 49 حالة.