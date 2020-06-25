ماكرون وبوتين يبحثان الملف الليبي غدا

أعلن قصر الإليزيه، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبحث غدا في إطار الحوار الاستراتيجي الفرنسي الروسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين -عبر تقنية الفيديو- عدد من المواضيع، وبينها الملف الليبي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا في وقت سابق إلى وقف الحرب في ليبيا واستئناف المفاوضات بين طرفي الصراع في البلاد، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، في باريس، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وقال ماكرون: "فرنسا وتونس تطلبان سويا أن يكف أطراف الصراع في ليبيا عن الحرب وأن يستأنفوا المفاوضات".