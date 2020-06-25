ضبط مصنع غير مرخص بداخله 7 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالساحل

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية مفادها إدارة صاحب مصنع، مقيم بالساحل بمحافظة القاهرة، مصنع ملابس بدون ترخيص بدائرة قسم الخصوص، لتصنيع الكمامات الطبية "غير مطابقة للمواصفات" مُصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُعاد تدويرها "دون أوراق أو مستندات".

وحسب التحريات، تبين استخدام صاحب الصنع علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى شركات الملابس، ووضعها على المنتج النهائي تمهيداً لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين مستغلاً الظروف الراهنة بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (20 ماكينة للتصنيع – 3 ماكينات خياطة – مقص كهربائي – 2 مكواة بالبخار وترابيزة تجهيز - 7 آلاف كمامة).

وبمواجهته أقر بإدارته للمصنع وتصنيع الكمامات الواقية غير المطابقة للمواصفات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.